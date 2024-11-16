Эмоциональные качели: гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года

Эта неделя будет насыщена энергией, но важно научиться защищать себя от негативных влияний. Многие люди окажутся на грани эмоциональных перепадов и агрессии, что может вызвать разногласия и неожиданности.
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