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ТАСС: жители Гуево подрывались на минах и запрещенных кассетных боеприпасах ВСУ

ТАСС: жители Гуево подрывались на минах и запрещенных кассетных боеприпасах ВСУ

Три мирных жителя села Гуево в Курской области получили травмы, подорвавшись на минах и запрещенных кассетных боеприпасах Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда начались активные боевые действия за населенный пункт.

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