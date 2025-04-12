Три мирных жителя села Гуево в Курской области получили травмы, подорвавшись на минах и запрещенных кассетных боеприпасах Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда начались активные боевые действия за населенный пункт.
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