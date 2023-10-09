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Закон, порядок, государство

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Специальные подразделения пожарной охраны МЧС России: 76 лет работы под грифом «секретно»

Специальные подразделения пожарной охраны МЧС России: 76 лет работы под грифом «секретно»

9 октября считается датой образования специальной пожарной охраны. Изначально создание специальных подразделений Государственной противопожарной службы было связано с разработкой в нашей стране ядерного оружия.

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