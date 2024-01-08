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Тренер 2DROTS Кузнецов: «Дружим с Почеттино со времен «Эспаньола». Когда ЦСКА в ЛЧ играл с «Тоттенхэмом», подарил ему икру»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Челси» аргентинцем Маурисио Почеттино, вместе с которым выступал за «Эспаньол».

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