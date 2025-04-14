Плесень, вонь и протекающие балконы портят жизнь нефтеюганцев в новостройке: «Начался ужас»

Зловонный запах из затопленного подвала, плесень на стенах, протекающие балконы и полное игнорирование проблем управляющей компанией – все это вынудило жителей новостройки в Нефтеюганске записать видеообращение к представителям власти и правоохранительных органов.
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