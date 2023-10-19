Nissan и Infiniti решили вернуться. Но пока только в соседнюю с Россией страну

В Казахстане откроются официальные представительства Nissan и Infiniti. Соответствующее соглашение было подписано между автомобильной группой Orbis Auto и Nissan Middle East FZE, курирующей развитие марок на Ближнем Востоке.
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