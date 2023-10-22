Пермский театр оперы и балета представил премьеру оперы Пуленка

Пермский театр оперы и балета представил первую премьеру этого сезона — монооперу Франсиса Пуленка «Человеческий голос» в постановке режиссера Дмитрия Волкострелова и дирижера Владимира Ткаченко, передает ТАСС.
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