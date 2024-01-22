Психолог Лабковский объяснил, почему мы тратим выходные на уборку и стирку

Как вы привыкли проводить время по выходным? Уделяете время себе, своему хобби, проводите время с семьей или приступаете к стирке, глажке и другим домашним обязанностям? Почему мы вообще часто тратим драгоценное время отдыха на уборку? С одной стороны, ответ очевиден: в будние дни просто не хватило времени, вот и занимаешься бытом.
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