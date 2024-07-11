❗️ Грузовик с зерном перевернулся на дороге из Керчи в Севастополь Инцидент произошёл сегодня ночью, сообщили в УМВД РФ по Севастополю.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Грузовик с зерном перевернулся на дороге из Керчи в Севастополь Инцидент произошёл сегодня ночью, сообщили в УМВД РФ по Севастополю.