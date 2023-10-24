РИА Новости: С новой системой навигации "Солнцепеки" защищены от огня ВСУ

Экипажи российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" теперь могут привязаться к местности и произвести поражение целей Вооруженных сил Украины прямо из машины, что существенно снижает риски попасть под ответный огонь.
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