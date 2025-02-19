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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Трамп разочарован реакцией Киева на предложения о возмещении вложенных средств

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что уничижительное послание американского лидера для президента Украины Владимира Зеленского стало реакцией на разочарование позицией Киева по вопросу компенсации Штатам.

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