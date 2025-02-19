Трамп разочарован реакцией Киева на предложения о возмещении вложенных средств

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что уничижительное послание американского лидера для президента Украины Владимира Зеленского стало реакцией на разочарование позицией Киева по вопросу компенсации Штатам.
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