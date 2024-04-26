В Северной Осетии в преддверии празднования Дня Победы, полицейские Пригородного района приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Сотрудники отдела полиции Пригородного района присоединились к акции, высадили саженцы деревьев на территории памятника героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, выразив искренне глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии