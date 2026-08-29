Путин поздравил работников угольной отрасли с Днём шахтера

Президент России Владимир Путин 30 августа поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера и поблагодарил за преданность делу, вклад в укрепление суверенитета страны.
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