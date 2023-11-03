Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные

Встречаются Изя и Абрам. Изя грустный, Абрам задумчивый. Изя: — Вчера моя любимая собака умерла. Абрам: — Моя тёща тоже… — Шо, умерла? — Нет, тоже собака… Самый главный вклад в воспитание ребенка — правильно выбранный папа.