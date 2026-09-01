Путин: ущерб нанесенный ВСУ российским торговым судам не является критичным

Ущерб, нанесенный российским торговым судам ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ), не является критичным, заявил президент РФ Владимир Путин.
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