Глава «Роснефти» Сечин подтвердил прочность партнёрства России и Китая

На открытии VIII Российско‑Китайского энергетического бизнес‑форума во Владивостоке глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул важность совместного преодоления глобальных вызовов и подтвердил прочность стратегического партнёрства Москвы и Пекина, приведя китайские пословицы и цитату Мао Цзэдуна.
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