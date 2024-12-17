Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным тарифам ДМС

Несколько частных медицинских клиник анонсировали повышение тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 года из-за медицинской инфляции (составляет около 10%), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение участников рынка.
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