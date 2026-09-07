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Царьград

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Фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир в Токио

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир в Токио

Русский фигурист Владислав Дикиджи вернулся в Санкт-Петербург после победы на турнире "Челленджер" Kinoshita Group Cup в Токио.

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