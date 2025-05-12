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Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого выразил благодарность Анкаре за предоставление площадки и содействие возможным прямым переговорам между Россией и Украиной.

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