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Пети о конфликте Кина и Холанда: «Рой заходит слишком далеко со своей критикой. Он создает плохую энергетику, это отражение истории с отцом Эрлинга – нужно отпустить»

Ранее Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

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