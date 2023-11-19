Insa: 35% граждан ФРГ готовы голосовать за партии, входящие в правящую коалицию

Около 35% граждан ФРГ готовы проголосовать за партии, входящие в правящую коалицию Германии "Светофор" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия), следует из опроса INSA для газеты Bild.
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