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"Тихое место: Дорога впереди" выходит в прокат 17 октября 2024 года

"Тихое место: Дорога впереди" выходит в прокат 17 октября 2024 года

Игровой проект "A Quiet Place: The Road Ahead", разработанный Saber Interactive и итальянской студией Stormind Games, получил официальную дату релиза - 17 октября этого года.

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