МВД: Приморец ранил из травмата подростка, распылившего перцовый баллончик Сотрудники полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova Во Владивостоке возник конфликт между подростком и 30-летним мужчиной.
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