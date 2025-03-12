Украинский посол призвал венгерскую оперу отменить концерт россиянки Нетребко, но получил отказ

В Венгрии государственная опера ответила отказом на призыв посла Украины в Будапеште отменить гала-концерт российской певицы Анны Нетребко на основании того, что она поддерживает политику своей страны, в том числе по вопросу украинского конфликта.
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