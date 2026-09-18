Дайджест: самые интересные новости недели

Новый сезон набирает обороты: бьюти-бренды обновляют формулы и запускают специальные проекты, модные марки показывают осенне-зимние коллекции, а рестораны придумывают сезонные меню и неожиданные коллаборации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Скандал и флешмоб...
- И снова 1 сентябр...
- Как пахли замки, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым