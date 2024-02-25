Новость о вспышке опасной болезни сельских животных на юге Астраханской области не подтвердилась

Представители службы ветеринарии заявили, что повода для паники нет. Вчера в первой половине дня в соцсетях распространялась информация, будто на территории села Сахма Володарского района выявлено особо опасное заболевание сельскохозяйственных животных.
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