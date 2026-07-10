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Zero Hedge

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Trump Refuses To Sign Landmark Housing Bill In Protest Over Stalled Elections Legislation

Trump Refuses To Sign Landmark Housing Bill In Protest Over Stalled Elections Legislation

Trump Refuses To Sign Landmark Housing Bill In Protest Over Stalled Elections Legislation President Donald Trump declared Friday morning that he won't sign the sweeping bipartisan housing bill awaiting action on his desk in protest of the Senate's failure to pass his signature elections legislation.

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