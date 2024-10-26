РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    ГероиЕфрейтор ВС РФ ун...
  • Эльдар Алиев
    🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Болгария напрашив...
  • Александр Маркитанов
    Вучич - бесхребетное чмо. Его похвала нибулиной говорит о многом. Ещё байден её похвалит и смело можно Задовну вешать.Президент Сербии ...

Tasnim: военные центры КСИР не пострадали при атаке Израиля

Tasnim: военные центры КСИР не пострадали при атаке Израиля

REUTERS/Mohamed Azakir Военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе Тегерана, не пострадали при атаке Израиля, сообщили в иранском информационном агентстве Tasnim.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх