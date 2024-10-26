Tasnim: военные центры КСИР не пострадали при атаке Израиля

REUTERS/Mohamed Azakir Военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе Тегерана, не пострадали при атаке Израиля, сообщили в иранском информационном агентстве Tasnim.
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