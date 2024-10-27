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Закон, порядок, государство

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Президент Сербии назвал Набиуллину гением. Почему он так считает?

Президент Сербии назвал Набиуллину гением. Почему он так считает?

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters   Президент Сербии Александр Вучич назвал гением главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

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