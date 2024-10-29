ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ 🇷🇺Руководителю инициативной группы «Вместе с Донбассом» Марине Блошкиной передан детектор беспилотников «Булат - 4».
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ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ 🇷🇺Руководителю инициативной группы «Вместе с Донбассом» Марине Блошкиной передан детектор беспилотников «Булат - 4».