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"Высокоточные удары по ИГИЛ"

"Высокоточные удары по ИГИЛ"

В результате "высокоточного" удара США якобы по боевикам ИГИЛ в Кабуле, было убито 9 гражданских лиц, включая 6 детей (одна из погибших девочек на фото).

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Игорь Егоров
Знаем мы их высокоточные удары... они даже в пустыне ухитряются так точно ударить, что потом непонятно, то ли они песок просто решили перелопатить, то ли просто утилизировать боеприпасы с уходящим сроком использования. Очень странные эти американцы и их натовские друзья.... лупят вечно по простому народу и считают что это героизм.... в борьбе с терроризмом.

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