Снизить возраст досрочного выхода на пенсию предложили в Госдуме

Сейчас норма досрочного выхода на пенсию, к сожалению, не имеет практического применения В Госдуме предлагают снизить на пять лет возраст досрочного выхода на пенсию - до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, пишут "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии