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Нетаньяху назвал Британию «государством-изгоем» и обвинил ее в связи с исламистами

Нетаньяху назвал Британию «государством-изгоем» и обвинил ее в связи с исламистами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «государством-изгоем», а ее власти обвинил в «заигрывании с исламистами».

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