Стало известно о создании в ВС РФ тяжелого огнеметного спецназа

В составе войск РХБЗ ВС РФ созданы специальные отряды, вооруженные тяжелыми огнеметными системами, которые выжигают пункты управления БПЛА противника, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии