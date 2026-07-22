Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно о создании в ВС РФ тяжелого огнеметного спецназа

Стало известно о создании в ВС РФ тяжелого огнеметного спецназа

В составе войск РХБЗ ВС РФ созданы специальные отряды, вооруженные тяжелыми огнеметными системами, которые выжигают пункты управления БПЛА противника, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ситуацией.

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