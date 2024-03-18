Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Русские, вместе с китайцами, оказывается скупают торговые морские порты по всему миру.
Британская разведка волнуется: Россия и Китай скупают порты и переделывают в военные базы
Комментарии
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Владимир Назанский
Какой торговый путь по пустынному бездорожью в самом широком месте Африки? Путь куда? В Бразилию? Это что мировая торговля? Я думаю наши укрепляются там из-за ресурсов, прежде всего из-за залежей урана, чтобы иметь влияние на Францию, где чуть ли не 80% электооэнергии выработаываются на АЭС
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14 час.
Александр Попов
ЕВРОЗАДНИЦУ и ШТАТОЖОПУ надо ДУШИТЬ и ДАВИТЬ.
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12 час.
Лена Елена
Даешь много транзитных путей, хороших и разных...
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7 час.
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