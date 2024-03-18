Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Астон Мартин
    Пена у ануса весьма интересное явление при общении в инете и видимо вам как то удается общаться в интернете и принима...Если бы большевик...
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    На что то был дефицит , но при определенных условиях и поездках по стране граждане покупали то чего хотели , у фарцы ...Если бы большевик...
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    А тебе вообще НИЧЕГО доказать невозможно! Ты ж уперт и будешь о самом замечательном советском дефиците с усердием и п...Если бы большевик...

Британская разведка волнуется: Россия и Китай скупают порты и переделывают в военные базы

Британская разведка волнуется: Россия и Китай скупают порты и переделывают в военные базы

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Русские, вместе с китайцами, оказывается скупают торговые морские порты по всему миру.

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Комментарии
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Владимир Назанский
Какой торговый путь по пустынному бездорожью в самом широком месте Африки? Путь куда? В Бразилию? Это что мировая торговля? Я думаю наши укрепляются там из-за ресурсов, прежде всего из-за залежей урана, чтобы иметь влияние на Францию, где чуть ли не 80% электооэнергии выработаываются на АЭС
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14 час.
Александр Попов
ЕВРОЗАДНИЦУ и ШТАТОЖОПУ надо ДУШИТЬ и ДАВИТЬ.
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12 час.
Лена Елена
Даешь много транзитных путей, хороших и разных...
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7 час.

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