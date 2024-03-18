Британская разведка волнуется: Россия и Китай скупают порты и переделывают в военные базы

Владимир Назанский

Какой торговый путь по пустынному бездорожью в самом широком месте Африки? Путь куда? В Бразилию? Это что мировая торговля? Я думаю наши укрепляются там из-за ресурсов, прежде всего из-за залежей урана, чтобы иметь влияние на Францию, где чуть ли не 80% электооэнергии выработаываются на АЭС