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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прага (WTA). 1/2 финала. Крейчикова встретится с Таггер, Валентова – со Снигур

Барбора Крейчикова сыграет с Лилли Таггер в полуфинале в Праге. Сетка турнира здесь . Livesport Prague Open Прага, Чехия 20 – 26 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала.

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