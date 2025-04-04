Логическая «вилка»: Если натовские страны Европы повысят военные расходы до 5 процентов ВВП, нужно ли им будет военное «покровительство» США?

Тот факт, что американский министр обороны отказывается посетить заседание в так называемом формате «Рамштайн», которое пройдёт 11 апреля в Брюсселе, свидетельствует о том курсе, который взяла американская администрация.
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