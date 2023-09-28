Новый закон: штрафы до 30 тысяч рублей за езду на СИМ и велосипедах в алкогольном опьянении

Законодатели из Совета Федерации разрабатывают закон, касающийся введения штрафных санкций размером 30 тысяч рублей за управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами в состоянии алкогольного опьянения.
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