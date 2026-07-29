Рособоронэкспорт представил новейшую ракету для Су-57Э

Россия начала продвижение на мировой рынок новейшей ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-СДМ. Ее носителями станет версия самолета пятого поколения Су-57, предназначенная для иностранных заказчиков, рассказали в Рособоронэкспорте.
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