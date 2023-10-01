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Сезон в российском фигурном катании начался со скандала

  Петр Гуменник, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию во время контрольных прокатов сборной, которые проходили 16 сентября, не смог выступить со своей короткой программой под музыку Rammstein.

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