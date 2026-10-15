Solo concerts of the singer, People's Artist of Russia Larisa Dolina, scheduled until the end of 2026 in Russian cities, have not been canceled, but postponed to 2027.
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