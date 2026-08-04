Психиатр рассказала, как жара влияет на самооценку

Психиатр Марина Калюжная рассказала «Чемпионату», как жаркая погода может влиять на самооценку. Перегретый и обезвоженный мозг хуже удерживает внимание, сон становится поверхностным, а эмоции — более резкими.
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