Театр абсурда

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Ордер на арест Лукашенко

Ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из релиза на сайте ЕП.

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Комментарии
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А
Александр
Если они себе такое позволяют, то надо понизить уровень признания европейских чиновников до уровня частных лиц, и объявить их списком в международный розыск по уголовной статье за похищение граждан РФ. Или призывы к данному преступлению.
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17 час.

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