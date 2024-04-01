Подоляк назвал реальную причину назначения Залужного послом в Британии

Киев намерен отправить в дипломатическую службу бывшего командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова с целью ослабления их влияния в стране.
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