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Месси вернулся к тренировкам после травмы, его участие в матче с «Монтерреем» находится под вопросом

Месси вернулся к тренировкам после травмы, его участие в матче с «Монтерреем» находится под вопросом

Лионель Месси, не выходивший на поле с 14 марта из-за травмы бедра, вновь тренируется в общей группе «Интер Майами».

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