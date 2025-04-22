Военные Франции потребовали раскрыть данные об участии Парижа в конфликте на Украине

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотни отставных французских военных, в том числе более двух десятков генералов направили главам обеих палат парламента Франции открытое письмо с требованием раскрыть все данные о нахождении на территории Украины служащих ВС Франции и обеспечить парламентское голосование по вопросу их дальнейшего нахождения там.