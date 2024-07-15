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Царьград

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Хамская выходка врача перед мальчиком, чей папа погиб на СВО. Люди рассержены: "Зачем её пустили в Россию?"

Хамская выходка врача перед мальчиком, чей папа погиб на СВО. Люди рассержены: "Зачем её пустили в Россию?"

67-летняя врач-педиатр Надежда Буянова, которая, по версии следствия, насмехалась над сыном участника специальной военной операции (СВО), арестована по делу о фейках про русскую армию.

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