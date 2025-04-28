Холера в Подмосковье: как обезопасить себя от опасной инфекции и предотвратить эпидемию Ирина ВальковаНедавний случай холеры в Подмосковье, когда турист, вернувшийся из Индии, оказался заражен опасной инфекцией, вызвал волну обеспокоенности среди экспертов и граждан.