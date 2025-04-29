Число загрязняющих реку Амур объектов выросло почти на четверть за пять лет

Счётная палата (СП) совместно с контрольно-счётными органами Приморского и Хабаровского краёв провела проверку состояния водных объектов на Дальнем Востоке и выявила ухудшение санитарного качества воды, а число загрязняющих реку Амур объектов возросло на 21,6% за пять лет.