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Число загрязняющих реку Амур объектов выросло почти на четверть за пять лет

Число загрязняющих реку Амур объектов выросло почти на четверть за пять лет

Счётная палата (СП) совместно с контрольно-счётными органами Приморского и Хабаровского краёв провела проверку состояния водных объектов на Дальнем Востоке и выявила ухудшение санитарного качества воды, а число загрязняющих реку Амур объектов возросло на 21,6% за пять лет.

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