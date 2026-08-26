Игроки «Реала» охарактеризовали стадион «Сантьяго Бернабеу» одним словом

Футболисты мадридского «Реала» приняли участие в опросе, в рамках которого каждый из игроков должен был описать домашний стадион команды — «Сантьяго Бернабеу» — всего одним словом, сообщает Madrid Universal.
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